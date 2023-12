Uzbekistan: presidente Mirziyoyev partecipa a Cop28 per ribadire impegno a preservare pianeta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l’Uzbekistan ha approvato una serie di documenti di principio per affrontare le questioni ambientali, preservare la biodiversità e raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra queste figurano la Strategia per la transizione verso un’economia verde fino al 2030, il Concetto di protezione ambientale fino al 2030, la Strategia per la gestione dei rifiuti solidi fino al 2028 e la Strategia per la conservazione della biodiversità fino al 2028. In generale, il Paese ha stabilito un solido quadro giuridico e quadro normativo, comprendente più di 40 leggi nel campo della protezione della natura e dell’ambiente. Per evitare l’aggravarsi delle sfide climatiche e socioeconomiche causate dal prosciugamento del lago d’Aral, nella zona di Priaralie, su una superficie di 1,8 milioni di ettari, vengono piantati semi e piantine di piante del deserto. Si prevede di coprire 2,3 milioni di ettari con copertura verde entro il 2030. (segue) (Res)