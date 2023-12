Uzbekistan: presidente Mirziyoyev partecipa a Cop28 per ribadire impegno a preservare pianeta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, rendendosi conto che le sfide climatiche sono di natura transfrontaliera, l’Uzbekistan ha intensificato significativamente gli sforzi per consolidare la regione dell’Asia centrale nella lotta al cambiamento climatico e nell’adattamento alle sue conseguenze. Il presidente Mirziyoyev, intervenendo al quinto incontro consultivo dei capi di stato dell’Asia centrale a Dushanbe il 14 settembre, ha proposto l’adozione di una strategia regionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici, che dovrebbe diventare un importante contributo alla sostenibilità climatica e allo sviluppo “verde”. L’agenda sul clima viene promossa attivamente anche all’interno di altri formati internazionali. In particolare, nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), Mirziyoyev ha sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento e la cooperazione pratica sulla decarbonizzazione e l’introduzione di tecnologie “pulite”, lo sviluppo dell’agricoltura “intelligente” e la conservazione dell’acqua. Al 16mo vertice dell'Organizzazione di cooperazione economica (Eco), il leader dell’Uzbekistan ha proposto di creare una piattaforma di alto livello sulle questioni ambientali, nonché di tenere la sua prima conferenza nell'ambito del prossimo Forum sul clima di Samarcanda nel 2024. Nella riunione del Consiglio dei capi di Stato dell’Organizzazione degli Stati turchi (Ots) è stata notata l'istituzione di un Forum ambientale turco permanente a livello ministeriale. (segue) (Res)