Uzbekistan: presidente Mirziyoyev partecipa a Cop28 per ribadire impegno a preservare pianeta (5)

- Nel corso della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Mirziyoyev si è soffermato sulle conseguenze della tragedia del Lago d’Aral e sulle misure adottate dalle autorità per mitigare la situazione, proponendo di istituire la carica di Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le risorse idriche e il Dialogo sul clima dell’Asia centrale. Nel suo discorso alla 21ma sessione del Comitato per la revisione dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione, tenutasi per la prima volta a Samarcanda dal 13 al 17 novembre, Mirziyoyev ha ribadito che l’Uzbekistan e l’intera regione dell’Asia centrale nel suo complesso sono particolarmente esposti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e avvertono pienamente le terribili conseguenze dei problemi sociali e ambientali da essi causati. A questo proposito, ha invitato la comunità internazionale di esperti a sostenere le iniziative dell'Uzbekistan per adottare la Dichiarazione di Samarcanda sulle tempeste di sabbia e polvere. (Res)