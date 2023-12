Cop28: Guterres, aziende fossili devono "guidare transizione energetica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader delle aziende che producono combustibili fossili devono "guidare la transizione verso le energie rinnovabili". Lo ha detto oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo discorso alla 28ma Conferenza delle parti Onu sul clima (Cop28) a Dubai, sottolineando: "Non commettete errori: la strada verso la sostenibilità climatica è anche l'unica strada percorribile per la sostenibilità economica delle vostre aziende". Guterres ha inoltre esortato i governi ad aiutare il settore industriale a "fare la scelta giusta, regolamentando, legiferando, imponendo un prezzo equo al carbonio, ponendo fine ai sussidi per i combustibili fossili e imponendo una tassa sui profitti", evidenziando: "Non possiamo salvare un pianeta in fiamme con un idrante di combustibili fossili". (Res)