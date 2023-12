Cop28: Guterres, giustizia climatica attesa da tempo per i Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato oggi i leader mondiali a sostenere e finanziare i piani d'azione per il clima dei Paesi in via di sviluppo. Nel suo discorso alla 28esima Conferenza delle parti Onu sul clima (Cop28) a Dubai, Guterres ha affermato: "La giustizia climatica è attesa da tempo. I Paesi in via di sviluppo sono devastati da disastri che non hanno causato". Il segretario generale Onu ha dichiarato che "l'inventario globale deve impegnarsi a incrementare i finanziamenti", sostenendo "la riforma delle Banche multilaterali di sviluppo". (Res)