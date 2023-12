Como: cerca di passare la frontiera con pappagallo protetto, gdf denuncia cittadino svizzero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti controlli, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, la Guardia di Finanza di Como ha fermato un soggetto di nazionalità svizzera in procinto di uscire dal territorio dello Stato. L’atteggiamento nervoso del transitante non convinceva i finanzieri che hanno sottoposto ad accurata ispezione il mezzo, all’interno del quale è stata notata una gabbietta, contenente un esemplare vivo di pappagallo appartenente alla famiglia degli “psittaculidae”, animale protetto in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale, nota come C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered Species). Appurata l’assenza di documentazione prevista per l’esportazione dell’animale, i finanzieri della Squadra Operativa Volante - C.I.T.E.S. del Gruppo Ponte Chiasso, hanno sequestrato l’animale affidandolo in custodia a un allevamento amatoriale e hanno denunciato a piede libero il possessore alla Procura della Repubblica di Como. (Rem)