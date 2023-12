Scuola: delegato Città metropolitana Roma, consegnato 100 per cento cantieri Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 100 per cento dei cantieri Pnrr negli istituti superiori di Roma e provincia risulta consegnato al 30 novembre 2023. Lo riferisce il delegato alla Scuola di Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, sui social network. "Il 23 per degli interventi (40 cantieri) è già ultimato - aggiunge -. Grazie al lavoro enorme dei nostri tecnici e all'impegno costante del nostro sindaco Roberto Gualtieri nel reperire risorse, prosegue l'impegno dell'amministrazione per per aumentare la sicurezza dei nostri figli e di tutti gli operatori scolastici all'interno degli istituti superiori". (Rer)