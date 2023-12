Russia: Putin, alla fine dell'anno speranza di vita sarà di 74 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2023, l'aspettativa di vita in Russia sarà di circa 74 anni. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio ai partecipanti al congresso Sanità pubblica nazionale. "Il lavoro coordinato e responsabile del governo, del ministero della Salute, delle autorità regionali, di ogni operatore sanitario ha permesso di ottenere risultati lodevoli, il primo dei quali, ovviamente, è un'aspettativa di vita record per la Russia: alla fine dell'anno sarà di circa 74 anni", ha detto il leader russo. Putin ha inoltre osservato che per lo Stato i compiti dello sviluppo della medicina sono una priorità. (Rum)