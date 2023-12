Venezuela: Corte giustizia decide su richiesta Guyana di sospendere referendum per Territorio Esequibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Corte internazionale di Giustizia fa sapere se accetta o meno la richiesta che la Guyana ha fatto al Venezuela di sospendere il referendum sul territorio Esequibo, regione ricca di risorse naturali su cui esiste una contesa di sovranità. Con la consultazione popolare, fissata per domenica 3, il governo di Nicolas Maduro intende ratificare il sostegno popolare alla causa, ma con quesiti che - secondo Bridgetown - disconoscono l'autorità dell'arbitrato internazionale e suonano come possibili minacce di aggressione territoriale. Nei giorni scorsi, il ministero della Difesa del Brasile aveva fatto sapere che avrebbe rafforzato la presenza alla frontiera nord, in località strategiche per l'accesso al territorio Esequibo, denunciando l'intensificarsi di attività militari del Venezuela. In settimana, una delegazione del ministero della Difesa Usa si è recata a Bridgetown per una visita di due giorni, durante la quale sono stati esaminati “processi di pianificazione strategica per migliorare la prontezza militare e le capacità di entrambi i paesi di rispondere alle minacce alla sicurezza”. Il vicepresidente della Guyana, Bharrat Jagdeo, aveva presentato la missione dicendo che il Paese, pur interessato a “mantenere la pace” intende lavorare con i suoi “alleati, per fare fronte a tutte le eventualità”. (segue) (Res)