Venezuela: Corte giustizia decide su richiesta Guyana di sospendere referendum per Territorio Esequibo (4)

- Il territorio al centro della contesa è un'area di 159.500 chilometri quadrati che il Guyana ha incorporato all’interno dei propri confini ma la cui sovranità è reclamata dal Venezuela. Georgetown difende un confine territoriale stabilito nel 1899 da un tribunale arbitrale a Parigi, quando la Guyana era ancora una colonia britannica. Caracas rivendica l’accordo di Ginevra, firmato nel 1966 con il Regno Unito prima dell’indipendenza della Guyana, che pose le basi per una soluzione negoziata e annullò il trattato del 1899. La questione della sovranità è tornata di prepotente attualità nel 2015, quando il gigante statunitense Exxon ha annunciato la scoperta di giacimenti di petrolio nella zona marittima. Nonostante la contrarietà del Venezuela, che in un primo tempo ammetteva la sola possibilità di un arbitrato bilaterale, il caso è dal 2018 nelle mani della Corte internazionale di giustizia (Cig). Respingendo una serie di obiezioni di Caracas, il tribunale Onu ha confermato di avere i titoli per decidere sulla contesa, avviando ora l'esame del merito. (Res)