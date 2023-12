Lodi: Gdf sequestra circa 5 milioni per una frode fiscale a tre amministratori d’azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno sequestrato circa 5 milioni di euro, costituente il profitto di un sistema di frode fiscale. In particolare, le investigazioni, svolte dai militari della Tenenza di Casalpusterlengo con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno portato a individuare un meccanismo di frode fiscale nei settori degli imballaggi, della logistica e della lavorazione di prodotti elettronici, realizzato attraverso l’impiego di tre imprese “cartiere”, una delle quali con sede nel cremonese e luogo di esercizio nel lodigiano e due localizzate nel territorio della Provincia laudense, che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di favorire l’evasione delle imposte da parte di una quarta azienda con sede nel milanese e struttura operativa in Provincia di Pavia. Attraverso questo circuito fraudolento, quest’ultima impresa, avvalendosi delle fatturazioni fittizie emesse dalle “cartiere”, prive di struttura societaria e appositamente create per la produzione di falsa documentazione fiscale, ha beneficiato indebitamente di un consistente abbattimento delle basi imponibili da sottoporre a tassazione, mentre ai responsabili delle imprese emittenti è stata retrocessa una quota finanziaria a titolo di prezzo della condotta illecita posta in essere. (segue) (Com)