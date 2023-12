Francia: a novembre immatricolazioni di auto nuove a +14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre in Francia le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate del 14 per cento su base annua con152.710 auto. Lo ha reso noto al Piattaforma automobile (Pfa) che riunisce le aziende del settore. Nei primi 11 mesi del 223 il mercato ha registrato un aumento del 16,24 per cento con 1.593.717 macchine. A novembre i marchi del gruppo Stellantis hanno registrato un calo delle immatricolazioni del 3,84 per cento, mentre quelli di Renault sono aumenti del 15,10 per cento. (Frp)