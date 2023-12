Imprese: fonti stampa, Ferrovial venderà cinque strade a pedaggio e tre parcheggi in Spagna, Canada e Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della strategia di rotazione degli asset per finanziare nuovi progetti, l'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha aperto la porta alla vendita delle sue partecipazioni in cinque strade a pedaggio e tre parcheggi in Spagna, Canada e Irlanda. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", l'operazione riguarderebbe quote di minoranza in sei concessioni: la 407 Eastern Extension Phase 1) e la 407 Eastern Extension Phase 2, entrambe a Toronto in Canada, l'autostrada A-66 Benavente-Zamora in Spagna e tre parcheggi in via Serrano a Madrid. Secondo le fonti consultate, l'operazione è ancora nelle fasi iniziali e il perimetro finale della cessione non è ancora stato definito. La cessione aggiungerà risorse al gruppo da destinare a nuovi contratti di concessione in tutto il mondo e rafforzerà la sua posizione finanziaria. Il valore attribuito ai sei asset nei suoi conti annuali del 2022 era di 65 milioni di euro. (Spm)