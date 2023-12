Usa: dipartimento di Stato annuncia pubblicazione rapporto annuale sul terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato tramite una nota la pubblicazione di una nuova edizione del Country Reports on Terrorism (Crt) relativo all’anno 2022. Il rapporto, pubblicato a cadenza annuale, fornisce approfondimenti su questioni importanti nella lotta al terrorismo e aiuta gli Stati Uniti ad assumere decisioni informate riguardo a politiche, programmi e assegnazioni di risorse tese a costruire capacità e resilienza contro i fenomeni terroristici in tutto il mondo. Gli Stati Uniti – ricorda il dipartimento nella nota - affrontano una gamma diversificata e dinamica di sfide alla sicurezza nazionale, e stanno impiegando l'intera gamma di strumenti antiterrorismo a loro disposizione per garantire un approccio sostenibile a livello governativo e della società nel suo complesso, in collaborazione con alleati e partner in tutto il mondo.(Was)