Cile: Presidente Boric, governo sarà “inflessibile” con stranieri irregolari o ricercati

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha affermato che il governo sarà inflessibile con i cittadini stranieri titolari di mandato d'arresto o che si trovano irregolarmente nel Paese: in entrambi i casi, ha detto il capo dello Stato, i soggetti in questione saranno espulsi entro un periodo di cinque giorni. Boric lo ha detto in una conferenza in cui ha annunciato un programma per fornire maggiori risorse alla polizia cilena. "Come governo, insieme alla polizia, saremo inflessibili. Coloro che hanno un mandato d'arresto pendente vengono detenuti, allo stesso modo gli stranieri che hanno un ordine di espulsione saranno detenuti ed espulsi nei successivi cinque giorni", ha detto Boric. (segue) (Abu)