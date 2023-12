Cile: Presidente Boric, governo sarà “inflessibile” con stranieri irregolari o ricercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha precisato che per gli stranieri che si trovano irregolarmente in Cile e non hanno effettuato la registrazione volontaria, anche se non hanno un mandato di arresto, "verrà emesso il decreto di espulsione". In questo senso, la portavoce del governo cileno, Camila Vallejo Dowling, si è espressa su X (ex twitter). "Ricordiamo i dati sull'immigrazione", ha detto. "Nel 2019 le denunce di ingresso irregolare sono raddoppiate rispetto all'anno precedente. Nel 2021 si sono moltiplicate per 3,5 volte. Nel 2022, durante il nostro governo, la tendenza al rialzo è stata interrotta grazie a un maggiore controllo delle frontiere. Per avanzare ulteriormente abbiamo bisogno di accordi di Stato". (Abu)