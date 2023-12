Russia: domato incendio in un mercato a Rostov sul Don, bruciati 4 mila metri quadrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato domato un incendio divampato nella città russa di Rostov sul Don, in un mercato di abbigliamento di 4 mila metri quadrati. Lo riferisce il ministero delle Situazioni di emergenza della Federazione Russa. "A Rostov sul Don, i vigili del fuoco del ministero russo per le Situazioni di emergenza hanno spento un incendio in un mercato di abbigliamento", si legge in un messaggio su Telegram. Ierì sera, i padiglioni del mercato White Temer situato in via Mironova 12/5 a Rostov sul Don hanno preso fuoco. L'area dell'incendio si è estesa per 4 mila metri quadrati. Secondo i dati preliminari forniti dal ministero, il rogo non ha provocato vittime. (Rum)