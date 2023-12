Energia: Novak, mercato petrolifero globale stabile, tutti stanno rispettando Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul mercato petrolifero globale è attualmente stabile, e tutti i Paesi, soprattutto Russia e Arabia Saudita, stanno adempiendo pienamente ai loro obblighi nell'ambito dell'accordo Opec+. Lo ha affermato il vice primo ministro russo Aleksander Novak. "Credo che la situazione sia abbastanza stabile. Stiamo assistendo ad un aumento significativo della domanda quest'anno, circa 2,5 milioni di barili al giorno nel corso del 2023, e questo è stato confermato oggi nell'ambito della valutazione della situazione attuale e delle previsioni per il prossimo anno", ha detto Novak all'emittente televisiva "Rossija.24". "Per quanto riguarda l'attuazione (dell'accordo Opec+), la Russia adempie pienamente ai suoi obblighi, noi siamo sempre stati impegnati in questa posizione. Anche altri paesi, in primis l'Arabia Saudita, in quanto principale esportatore, adempie agli obblighi che ha assunto. I Paesi che hanno assunto impegni volontari li stanno rispettando", ha aggiunto il vice primo ministro. (Rum)