Cina-Russia: ambasciatore Morgulov, colloqui Xi-Putin a ottobre durati 15 ore

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping hanno trascorso un totale di 15 ore al tavolo dei negoziati lo scorso ottobre. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Cina Igor Morgulov in un’intervista al quotidiano cinese "Global Times". L'ambasciatore ha osservato che gli eventi più significativi dell'agenda bilaterale nell'ultimo anno sono state le visite reciproche dei leader nei due Paesi. "In primo luogo, il presidente Xi Jinping - dieci giorni dopo la sua rielezione a questo incarico - ha visitato la Russia nel corso di una visita di Stato, e nel mese di ottobre, il presidente russo Vladimir Putin, come ospite d'onore, ha preso parte al terzo Forum di alto livello sulla cooperazione internazionale nell'ambito dell'Iniziativa Belt and Road (la Nuova via della seta). I due leader hanno trascorso un totale di quindici ore, un tempo senza precedenti, al tavolo delle trattative, incluso faccia a faccia", ha detto Morgulov. L'ambasciatore ha osservato che a seguito di questi colloqui è stato confermato il corso strategico delle relazioni russo-cinesi e sono state delineate le principali vie per l'ulteriore sviluppo dell'intero complesso dei legami bilaterali. (Cip)