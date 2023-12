Corea del Sud: il primo satellite spia di Seul verrà lanciato oggi dalla California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo satellite spia di produzione nazionale della Corea del Sud sarà lanciato oggi dalla base della Forza spaziale di Vandenberg, in California, tramite un razzo Falcon 9 di SpaceX. Lo ha riferito il ministero della Difesa coreano in una nota. Il razzo vettore si trova già sulla piattaforma di lancio della base, come mostrato in una foto pubblicata sulla homepage della società aerospaziale statunitense. Il lancio era stato inizialmente pianificato per il 30 novembre, ma è stato ritardato di due giorni a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Secondo SpaceX, il lancio è ora programmato per le 10:19 di oggi (ora locale). Se il satellite entra con successo in orbita, comunicherà con le stazioni a terra più tardi nel corso della stessa giornata. La Corea del Sud prevede di lanciare altri quattro satelliti a radar ad apertura sintetica entro il 2025 per monitorare meglio la Corea del Nord. La scorsa settimana la Corea del Nord ha messo in orbita il suo primo satellite spia a seguito di due tentativi falliti all’inizio di quest’anno.(Git)