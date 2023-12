Giappone: inflazione di fondo rallenta a Tokyo, più 2,4 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione di fondo nella capitale del Giappone, Tokyo, ha esibito un rallentamento a novembre rispetto al mese precedente, secondo un sondaggio di economisti pubblicato oggi dalla stampa giapponese, che segnala una possibile riduzione delle pressioni sui prezzi in quel Paese. L'indice dei prezzi al consumo di base (Cpi) a Tokyo, un indicatore delle tendenze inflazionistiche a livello nazionale, è cresciuto secondo gli economisti del 2,4 per cento su base annua, principalmente grazie alla diminuzione dei prezzi dei carburanti e a un rallentamento dell'incremento dei prezzi alimentari. "Anche se i sussidi governativi sono stati dimezzati, si prevede che i prezzi dell'elettricità e di altri beni caleranno ulteriormente, e l'incremento dei prezzi alimentari si sta attenuando", ha dichiarato Shunpei Fujita, vicedirettore della ricerca presso Mitsubishi Ufj Research and Consulting.Nonostante la Banca del Giappone abbia mantenuto una politica monetaria estremamente accomodante, molti operatori di mercato prevedono che la banca centrale giapponese porrà fine sia al controllo della curva dei rendimenti che alla sua politica dei tassi negativi l'anno prossimo, con l'inflazione che ha superato il livello obiettivo del 2 per cento per più di un anno.(Git)