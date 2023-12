Germania: l'imprenditore Mueller conferma contatti con i nazionalconservatori di Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore tedesco Theo Mueller, proprietario dell'omonimo gruppo attivo nel settore lattiero-caseario, ha confermato al quotidiano “Handelsblatt” di tenere contatti con il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), all'opposizione al Bundestag. In particolare, Mueller ha ammesso di aver incontrato “poche settimane fa” a cena in un ristorante di Cannes Alice Weidel, copresidente di Afd con Tino Chrupalla. La conferma dell'appuntamento è giunta anche da un portavoce dell'esponente dei nazionalconservatori. L'imprenditore ha poi affermato che, durante i colloqui con Weidel, era interessato “al programma di Afd e alla sua visione personale sulla politica attuale”. Mueller ha aggiunto che, durante l'incontro, non ha riscontrato “il minimo indizio” di ideologia nazista, da cui si è detto assolutamente lontano. (segue) (Geb)