Germania: l'imprenditore Mueller conferma contatti con i nazionalconservatori di Afd (2)

- Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Mueller ha dichiarato di non sostenere il partito di Weidel e Chrupalla con donazioni, né personali né da parte del suo gruppo. Un portavoce della copresidente di Afd ha confermato e che l'incontro di Cannes è stato “di carattere puramente privato”. Da tempo, Mueller è accusato di essere vicino all'estrema destra, con voci che circolano su sue donazioni ai neonazisti del Partito nazionaldemocratico di Germania (Npd), ridenominatosi La Patria a luglio scorso. Sia l'imprenditore sia il suo gruppo hanno ripetutamente respinto con forza questi sospetti. (Geb)