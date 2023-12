Medio Oriente: rotta la tregua tra Israele e Hamas, ripresi combattimenti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha annunciato di aver ripreso stamattina le operazioni di combattimento a Gaza, e che l’organizzazione islamista palestinese Hamas ha lanciato razzi verso il territorio israeliano, dopo la scadenza di una tregua che proseguiva da una settimana grazie alla graduale liberazione di ostaggi catturati da Hamas durante l’attacco a Israele del 7 ottobre scorso. I combattimenti sono ripresi mentre i mediatori di Israele e Hamas, degli Stati Uniti, di Egitto e Qatar, erano impegnati a Doha nel tentativo di concordare una ulteriore proroga. A interrompere la tregua sarebbe stata la mancata fornitura da parte di Hamas di un elenco dei nomi degli ostaggi necessario per prorogare l'accordo, secondo funzionari egiziani citati dal quotidiano “Wall Street Journal”. Israele e Hamas avevano concordato giovedì di prorogare la tregua nella Striscia di Gaza per un ottavo giorno, in un accordo finalizzato al rilascio di altri 10 ostaggi, principalmente donne e bambini. Stamattina però le Forze Armate israeliane hanno annunciato di aver sferrato attacchi aerei contro siti nel territorio palestinese, senza fornire ulteriori dettagli. Immagini trasmesse dall’emittente televisiva panaraba “al Jazeera” mostrano colonne di fumo grigio che si alzano da aree popolate di Gaza, accompagnate dal fragore di bombardamenti e scontri a fuoco. (segue) (Res)