Medio Oriente: rotta la tregua tra Israele e Hamas, ripresi combattimenti a Gaza (2)

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si trova ancora in visita nella regione: negli ultimi giorni ha esortato Israele a prolungare la tregua, e ridurre le vittime civili nell'eventualità di una ripresa dei combattimenti. Blinken ha chiesto un "piano di protezione" che fermi l’esodo dei civili palestinesi e individui luoghi sicuri, tra cui ospedali e altre infrastrutture critiche. Nel tardo pomeriggio di ieri Hamas ha rilasciato due ostaggi, identificati dal governo israeliano come Mia Schem e Amit Soussana, e a mezzanotte ne ha rilasciati altri sei, tra cui cittadini con doppia cittadinanza di Messico, Russia e Uruguay. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che tutti si trovano sani e salvi nel territorio israeliano. Due cittadini con doppia cittadinanza russo-israeliana rilasciati il giorno prima sono stati conteggiati nel totale di 10 richiesto ai sensi delle condizioni dell'accordo per assicurare un altro giorno di tregua. Trenta palestinesi - sette donne e 23 minori - sono stati rilasciati dalle prigioni israeliane nell'ambito dell'accordo di scambio, ha riferito il Servizio carcerario israeliano. (Res)