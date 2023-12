Germania: arrestato islamista che pianificava attentato nel periodo natalizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un islamista 20enne di origine irachena è stato arrestato a Helmstedt, in Bassa Sassonia, perché sospettato di aver pianificato un attentato durante il periodo natalizio. L'obiettivo era probabilmente il mercato di Natale di Hannover. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ndr”, aggiungendo che l'arresto è avvenuto nella giornata del 21 novembre. La ministra dell'Interno della Bassa Sassonia, Daniela Behrens, ha dichiarato che il 20enne, proveniente dalla Sassonia-Anhalt, aveva annunciato di voler compiere “attentati in concomitanza con grandi eventi nel periodo di Natale” ed è per questo che è stato stata disposta la custodia cautelare, ancora in vigore. Il detenuto avrebbe deciso di compiere l'attentato come dimostrazione di sostegno all'organizzazione terroristica dello Stato islamico. Secondo Behrens, sebbene non vi siano prove concrete di attacchi concreti in Bassa Sassonia, le informazioni disponibili sul 20enne hanno portato al suo arresto. Sul giovane sta indagando la Procura generale federale (Gba).(Geb)