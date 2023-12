Giappone: incidente Osprey, Usa continuano a utilizzare il velivolo ignorando le richieste di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi continuano a utilizzare i convertiplani da trasporto tattico V-22 Osprey in Giappone ignorando la richiesta delle autorità giapponesi di mettere a terra ogni esemplare del velivolo per verificarne nuovamente la sicurezza, a seguito dell’ennesimo incidente aereo che ha visto protagonista uno di questi velivoli. Lo ha confermato ieri una portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Sabrina Singh, affermando di non essere a conoscenza che al Pentagono siano giunte richieste formali di sospendere i voli degli Osprey da parte di Tokyo. La portavoce ha dichiarato che la priorità delle Forze armate Usa al momento è la ricerca dei sette militari ancora dispersi a seguito dello schianto in mare di un Osprey verificatosi mercoledì nel Giappone meridionale. “Abbiamo un impegno per la sicurezza. Al momento è in corso un’indagine per determinare cosa sia accaduto esattamente a questo aeroplano”, ha dichiarato Singh. “Nel caso l’indagine fornisse risultati che richiedano un qualsiasi provvedimento in merito agli Osprey da parte del dipartimento, procederemmo certamente in tal senso”, ha affermato la portavoce. (segue) (Git)