Giappone: incidente Osprey, Usa continuano a utilizzare il velivolo ignorando le richieste di Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Proprio ieri, però, i ministeri degli Esteri e della Difesa giapponesi avevano chiesto pubblicamente agli Stati Uniti di mettere a terra gli Osprey per condurre ulteriori verifiche sul peculiare velivolo a rotori basculanti, protagonista negli anni di numerosi incidenti. Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha replicato alla portavoce del Pentagono oggi, ribadendo che Tokyo ha chiesto “ufficialmente” a Washington di non condurre alcun volo degli Osprey sul territorio del Paese, fatta eccezione per operazioni di soccorso in caso di emergenza. “Temiamo che i voli (degli Osprey) vengano effettuati senza spiegazioni sufficienti in merito alla sicurezza, a dispetto di ripetute richieste da parte del Giappone”, ha accusato Matsuno. Il ministro della Difesa giapponese, Minoru Kihara, ha confermato frattanto la morte di uno degli otto militari statunitensi che si trovavano a bordo del velivolo precipitato, mentre altri sette risultano dispersi. (segue) (Git)