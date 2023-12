Usa: i governatori di Florida e California si affrontano in un acceso dibattito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, e quello democratico della California, Gavin Newsom, si sono affrontati ieri sera in un acceso dibattito pubblico, rivendicando ciascuno il ruolo del proprio Stato come modello di governance negli Stati Uniti e contestando le rispettive posizioni in merito a questioni di grande interesse pubblico come la gestione della pandemia di Covid-19, la sicurezza del confine meridionale degli Stati Uniti, l’ordine pubblico e le politiche sociali. Gli scontri più duri tra i due governatori hanno riguardato proprio la gestione della pandemia: “Io ho tenuto Disney aperta durante il Covid. Abbiamo fatto una fortuna, e preservato un sacco di occupazione”, ha affermato DeSantis. Voi Disney l’avete chiusa inspiegabilmente per un anno. Non avete seguito la scienza. Sei il governatore dei lockdown, e hai fatto un sacco di danni alla tua gente”, ha accusato il repubblicano. Newsom ha replicato in maniera altrettanto agguerrita: “Hai approvato una dichiarazione di emergenza prima della California. Pure tu hai chiuso spiagge, bar e ristoranti, è un dato di fatto. Hai istituito quarantene, c’erano posti di blocco sull’intero territorio della Florida”, ha sostenuto il democratico. Il dibattito, ospitato dall’emittente televisiva “Fox News”, è stato moderato dal giornalista Sean Hannity, che intervistando separatamente i due governatori, nei mesi scorsi, aveva strappato loro la promessa di un confronto in diretta televisiva. (segue) (Was)