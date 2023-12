Usa: i governatori di Florida e California si affrontano in un acceso dibattito pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Florida e California sono due tra i più importanti Stati Usa: la California è tradizionalmente nota come precursore delle tendenze sociopolitiche del Paese, tanto che negli Usa esiste il detto: “Dove va la California, va il Paese”. La Florida si è affermata come modello speculare e alternativo sotto la guida di Ron DeSantis, che con le sue politiche di deregolamentazione, ordine pubblico e il rifiuto di decretare chiusure obbligatorie diffuse durante la pandemia ha incentivato un gran numero di statunitensi a trasferirsi nel suo Stato anche dalla California, alle prese con problemi di degrado degli ambienti urbani e tassazione elevata. Così come i loro Stati, Newsom e DeSantis sono figure di grandissimo rilievo dei Partiti democratico e repubblicano: DeSantis ha lanciato da mesi la propria candidatura alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Nonostante il successo iniziale, legato proprio al suo operato come governatore, DeSantis ha perso però progressivamente terreno nei sondaggi a vantaggio dell’ex presidente Usa Donald Trump. Newsom è ritenuto da molti il prossimo leader del Partito democratico, e non fa mistero di puntare a sua volta alla Casa Bianca: in molti affermano che a concorrere per i Democratici, il prossimo anno, sarà proprio il governatore californiano, che potrebbe subentrare al presidente Usa Joe Biden, in difficoltà nei sondaggi e a causa della sua età avanzata. (Was)