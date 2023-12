Usa: scienziati hanno creato “piccoli robot viventi” da cellule embrionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di scienziati della Tuft University presso l’Istituto Wyss dell’Università di Harvard ha creato “minuscoli robot viventi” utilizzando cellule umane. I robot si muovono spontaneamente in un piatto da laboratorio, e gli scienziati sperano che in futuro possano aiutare a guarire ferite o danni ai tessuti. I risultati della ricerca che ha portato alla creazione dei primi “xenobot”, partendo da cellule staminali estratte a loro volta da embrioni di una specie di rana africana, sono contenuti in uno studio scientifico di recente pubblicazione, rilanciato dall’emittente televisiva Usa “Cnn”. L’autore dello studio, Michael Levin, ha fatto riferimento all’aspetto dei minuscoli robot e alle loro movenze, che ricordano quelle di un girino: “Alcuni pensano dipenda dalla loro natura embrionica e anfibia”, ha detto lo scienziato. “Ma penso non abbia nulla a che fare con questi aspetti (…) Penso si tratti di una più generica proprietà degli esseri viventi”. Lo scienziato ha aggiunto che i minuscoli robot creati in laboratorio “sono viventi, ma non sono veri e propri organismi, perché non dispongono di un ciclo vitale completo”.(Was)