Ucraina: Zelensky, “nessun accordo senza ritiro completo della Russia”

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ribadito che il suo Paese non accetterà alcun accordo di cessazione delle ostilità con la Russia, a meno che quest’ultima non ritiri completamente le proprie truppe dal territorio ucraino. Nel corso di una intervista concessa a diversi media internazionali, tra cui l’agenzia di stampa “Kyodo”, Zelensky ha ammesso di essere preoccupato per il progressivo calo dell’attenzione internazionale nei confronti del conflitto in Ucraina, complice anche la crisi in Medio Oriente. “Vi sarà pace e sicurezza in futuro solo se le truppe russe non saranno sul nostro territorio", ha detto Zelensky, aggiungendo che in caso contrario una interruzione dei combattimenti equivarrebbe solo a un conflitto "congelato", e darebbe a Mosca il tempo di prepararsi a riprendere le ostilità. Zelensky ha affermato anche di attendere con interesse la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà a Tokyo a febbraio, e auspicando cooperazione bilaterale nella digitalizzazione, nell'energia verde e nelle infrastrutture. (segue) (Git)