Ucraina: Zelensky, “nessun accordo senza ritiro completo della Russia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lottando per ciò che è nostro perché non crediamo che la Russia voglia la pace", ha detto il presidente, contestando apertamente le sollecitazioni giunte dall’Occidente ad accettare una cessazione delle ostilità sulla base di concessioni territoriali: “Sarebbe come chiederci di staccarci le mani e cederle a un'altra persona", ha detto il presidente ucraino, ribadendo che Kiev non intende smuoversi dalla propria proposta di pace in 10 punti. A questo proposito, Zelensky ha anticipato un quarto incontro in Svizzera a gennaio, seguito da discussioni a livello di leader per redigere un "documento" nell'arco dei successivi sei mesi. Zelensky ha ribadito che Kiev necessita del sostegno non solo dell'Occidente ma anche della Cina, che ha profondi legami con la Russia, nonché dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti, il cosiddetto “Sud globale”. (segue) (Git)