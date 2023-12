Ucraina: Zelensky, “nessun accordo senza ritiro completo della Russia” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022 per timore di una crescente cooperazione militare tra Kyiv e gli Stati Uniti. Attualmente circa il 20 per cento del territorio ucraino è sotto occupazione russa, e il conflitto ha causato centinaia di migliaia di morti e feriti su entrambi i fronti. Nel frattempo, uno spostamento dell'attenzione internazionale sulla guerra tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas a Gaza ha giocato a favore della Russia, secondo Zelenskyy: "Tutti capiscono che hanno dimenticato l'Ucraina e si sono concentrati sulla situazione in Medio Oriente", ha detto il presidente ucraino riferendosi alla comunità internazionale. "Credo che questo sia esattamente ciò che la Federazione Russa stava cercando di ottenere, e mi dispiace dire che hanno ottenuto il risultato che volevano". (Git)