Uzbekistan: presidente Mirziyoyev a Cop28 per riaffermare impegno su clima

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, è volato negli Emirati Arabi Uniti per partecipare alla Conferenza delle parti sul clima Cop28 e per ribadire “l’impegno” del Paese centrasiatico “per la crescita e lo sviluppo verde”, consolidando gli sforzi internazionali per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per attuare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi. Lo rende noto la presidenza di Tashkent. L’Uzbekistan ha aderito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico nel giugno del 1993 e ha ratificato il Protocollo di Kyoto nel 1999. Nel 2017, firmando l’Accordo di Parigi, Tashkent ha assunto una serie di impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030. Attualmente è in corso di definizione la Quarta comunicazione nazionale sul cambiamento climatico, che dovrebbe riflettere le attività portate avanti dal governo nel contrasto ai cambiamenti climatici negli ultimi cinque anni. Nel contempo, il governo locale ha rivisto le sue politiche ambientali, agricole e di gestione delle risorse idriche. In particolare, sono stati adottati una serie di documenti concettuali per la conservazione della biodiversità e per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Tra questi si segnala la Strategia per la transizione verso l’economia verde, il Concetto per la protezione ambientale, la Strategia per la gestione dei rifiuti solidi e la Strategia per la conservazione della biodiversità. (segue) (Res)