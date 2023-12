Paraguay: funzionario licenziato per aver firmato un documento con un Paese che non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha licenziato il capo di gabinetto del ministero dell'Agricoltura e dell'allevamento (Mag), Arnaldo Chamorro, per aver firmato un documento con gli "Stati Uniti del Kailasa", un Paese che non esiste. "Il ministro dell'Agricoltura e dell'allevamento decide di nominare il signor Luis Miguel Paredes Vega capo di Gabinetto ad interim del ministero in sostituzione del signor Arnaldo Javier Chamorro Urbieta", si legge nel documento firmato dal capo del Mag, Carlos Giménez. A questo proposito, il Mag ha pubblicato un comunicato in cui precisa che "il presunto manifesto firmato con l'organizzazione indù Kailasa non ha l'autorizzazione ufficiale della massima autorità" e precisa che "le procedure legali interne a questo scopo non sono state rispettate, pertanto non può essere considerato un documento ufficiale". (segue) (Abu)