Paraguay: funzionario licenziato per aver firmato un documento con un Paese che non esiste (3)

- Secondo il quotidiano "Abc", Chamorro ha ammesso di aver firmato un memorandum d'intesa con Kailasa il 16 ottobre e ha precisato di aver ricevuto solo una proposta di cooperazione in materia agricola, confermando che i presunti rappresentanti diplomatici si sono incontrati con il ministro Giménez. Chamorro "ha ammesso di non avere idea" di dove fosse Kailasa, secondo il giornale. "Sono venuti e hanno espresso la loro intenzione di aiutare il Paraguay, hanno portato diversi progetti di aiuto per la parte agricola, sono venuti ad offrire il loro aiuto, li abbiamo ascoltati e basta. Sono venuti ad offrire il loro aiuto per quanto riguarda le questioni relative all'irrigazione", ha affermato Chamorro. (Abu)