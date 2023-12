Medio Oriente: Idf, altri sei ostaggi consegnati alla Croce Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato che altri sei ostaggi nelle mani di Hamas sono stati consegnati alla Croce rossa internazionale in Egitto, attraverso il valico di Rafah. Le persone saranno portate in un punto di ritrovo per essere riconosciute dalle Idf e riportate in Israele attraverso il valico di Kerem Shalom. I sei ostaggi rilasciati, riferiscono i media, rispondono ai nomi di Bilal e Aisha Ziyadne, Ilana Gritzewsky, Nili Margalit, Shani Goren e Sapir Cohen. (Res)