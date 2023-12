Usa: giornalista africano protesta alla Casa Bianca, sospeso il briefing con la stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha interrotto in anticipo il briefing giornaliero con la stampa, dopo una nuova polemica di Simon Ateba, corrispondente di “Today News Africa”. Noto per le sue ripetute contestazioni durante le conferenze stampa, il giornalista africano si è lamentato perché a suo dire gli sarebbe stata tolta la possibilità di fare domande, sebbene oggi sia in programma un bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e l’omologo dell’Angola, Joao Lourenco. Ateba ha interrotto il briefing mentre il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, stava ancora rispondendo alle domande dei giornalisti. (Was)