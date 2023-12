© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- VARIE- Evento dal titolo “Spqr, sviluppo periferie quartieri romani”. Interverranno, tra gli altri, il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, l’assessore capitolino ai Grandi eventi, Turismo e sport, Alessandro Onorato, la responsabile della struttura autonoma cinema della Regione Lazio, Lorenza Lei, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, il presidente della Confcommercio di Roma, Pier Andrea Chevallard. Roma, Casa del cinema (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale "No all'antisemitismo, no al terrorismo", promossa dalla Comunità Ebraica di Roma e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in programma martedì 5 dicembre alle 19 in Piazza del Popolo. Parteciperanno il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni e il giornalista Pierluigi Battista. Roma, sede dell'Associazione Stampa Estera, via dell'Umiltà 83 (11:30)- Conferenza stampa in occasione dell’arrivo di 62 rifugiati siriani, tra cui numerosi minori, che hanno vissuto a lungo nei campi profughi libanesi e in alloggi precari alla periferia di Beirut, grazie ai i Corridoi Umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo coi Ministeri dell'Interno e degli Esteri. Interverranno il presidente della Comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, Marta Bernardini, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e rappresentanti dei ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri. Fiumicino, Terminal 5 (ore 11:30) (segue) (Rer)