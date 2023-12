Usa: interferenze elettorali, co-imputato di Trump potrebbe testimoniare in altri Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato statunitense Kenneth Chesebro, co-imputato assieme a Donald Trump nel quadro del processo per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo nella contea di Fulton, in Georgia, dopo le presidenziali del 2020, intende incontrare anche le autorità giudiziarie di Arizona e Nevada, dove sono in corso procedimenti analoghi. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che Chesebro, già dichiaratosi colpevole di cospirazione per falsificare documenti ufficiali, sarebbe stato contattato dalle autorità di Arizona e Nevada, nel quadro delle indagini sulle liste false di grandi elettori preparate dallo staff di Trump per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in sette Stati. L’avvocato è stato incriminato per il suo ruolo nella preparazione delle suddette liste. In base all’accordo raggiunto con le autorità, ha accettato di collaborare alle indagini, evitando così il carcere. (Was)