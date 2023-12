Angola: Biden, Corridoio di Lobito è investimento Usa più grande di sempre nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corridoio di Lobito rappresenta “il più grande investimento di sempre” da parte degli Stati Uniti in Angola. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Joao Lourenco. Il Corridoio di Lobito è un percorso che collega le miniere della Repubblica democratica del Congo al porto di Lobito, nell’Angola centrale, da dove le materie prime possono essere poi esportate nei mercati globali. Finora, l’esportazione di rame, cobalto e metalli provenienti dal Congo richiedeva un viaggio di diverse settimane per raggiungere le città di Dar es Salaam, in Tanzania; Beira, in Mozambico; o Durban, in Sudafrica. (Was)