Francia: governo chiede ai suoi membri di usare app di messagistica Olvid

- Il governo francese ha chiesto ai suoi membri di utilizzare l'applicazione di messagistica istantanea Olvid sui telefoni portatili e computer al posto delle altre più famose come WhatsApp, Messenger, Telegram o Signal. Una richiesta avanzata per "rafforzare la sicurezza degli scambi", si legge in un documento inviato dall'esecutivo ai suoi membri. La presidente di Signal, Meredith Whittaker, ha reagito alla notizia chiedendo al governo di non diffondere false informazioni sull'applicazione. "Sono preoccupata dal fatto che la prima ministra francese (Elisabeth Borne) invochi delle falle della sicurezza in Signa (e altri) per giustificare questa decisione. Questa affermazione non è accompagnata da nessuna prova ed è pericolosamente falsa", ha scritto su X la presidente dell'applicazione.(Frp)