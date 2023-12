Usa: Camera approva testo per congelare nuovamente fondi iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per congelare in maniera permanente sei miliardi di fondi appartenenti all’Iran, precedentemente sbloccati nel quadro dello scambio di prigionieri avvenuto a settembre. Il testo, presentato dal presidente della commissione Esteri, il repubblicano Michael McCaul, è passato con 307 voti favorevoli e 119 contrari. Lo scongelamento dei fondi è stato aspramente criticato dal Partito repubblicano, che ha accusato l’amministrazione Biden di aver ceduto alle richieste di Teheran e di avere approvato un provvedimento che consentirebbe all’Iran di continuare le sue attività destabilizzanti sul piano regionale. (Was)