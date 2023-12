Usa: Montana, giudice blocca la messa al bando di TikTok nello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale ha bloccato l’entrata in vigore della messa al bando del social network cinese TikTok nello Stato del Montana. Il giudice distrettuale Donald Molloy ha affermato che il provvedimento, che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal primo gennaio, è un “chiaro tentativo per prendere di mira il ruolo della Cina all’interno della piattaforma”, e non è teso a proteggere gli utenti. La decisione del giudice sarà valutata durante un processo la cui data di inizio deve essere ancora fissata. Nell’ingiunzione preliminare presentata ieri, il giudice ha affermato che TikTok ha fornito “valide argomentazioni”. La legge firmata dal governatore repubblicano Greg Gianforte a maggio avrebbe messo al bando TikTok in tutto lo Stato. (Was)