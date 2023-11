Roma: Rocca (Fd'I), con il Pd città ferma al palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendo la necessità della collega Valeria Baglio capogruppo del Partito democratico in Assemblea Capitolina, di dover tentare una difesa d'ufficio nei confronti delle accuse rivolte alla giunta Gualtieri, relativamente all'inefficienza e all'incapacità di governare la Capitale. La sua difesa si scontra però con la dura realtà, infatti, basta andare in giro per vedere come è ridotta la città, degrado, incuria, sporcizia e disservizi ovunque dal trasporto pubblico agli uffici capitolini". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Federico Rocca. "Dopo 2 anni - aggiunge - non si vede traccia di una ripresa, anzi, sono in ritardo su tutto, dai cantieri per il Giubileo ai progetti del Pnrr. A Gualtieri basterebbe uscire dal suo ufficio e chiedere ai romani se sono soddisfatti, sono certo che la risposta non gli piacerà", conclude Rocca.(Com)