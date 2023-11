Sanità: Aurigemma, per malattie croniche puntare su telemedicina in assistenza domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla di rafforzare la medicina di prossimità, "significa evitare l'intasamento dei pronto soccorso e garantire i servizi sui territori, anche nelle aree più interne delle nostre province. Ruolo fondamentale lo deve svolgere la telemedicina, rivolta ad alcune fasce di pazienti, che deve essere inserita nell'Assistenza domiciliare integrata: questo fornirà un supporto concreto, e noi come istituzioni dobbiamo essere in grado di gestire i progressi tecnologici e dell'innovazione". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. In una nota Aurigemma spiega: "Ringrazio Cittadinanzattiva per il lavoro che porta avanti, soprattutto al servizio delle fasce più deboli. Queste iniziative sono importanti occasioni di confronto, per questi motivi organizzeremo altri incontri in futuro, dove poter continuare ad affrontare nel merito alcuni aspetti. Questa mattina - aggiunge - ho partecipato alla presentazione del Rapporto di Cittadinanzattiva sulle politiche della cronicità e delle malattie rare nel Lazio, che si è tenuta a Roma, alla presenza del commissario straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, del segretario regionale di Cittadinanzattiva, Elio Rosati e del Prof. Andrea Lenzi, Presidente del Comitato Nazionale di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei ministri". (segue) (Com)