Usa: indagini sul giudice Clarence Thomas, il miliardario Harlan Crow dovrà testimoniare

- La commissione Giustizia del Senato Usa ha approvato l’emissione di mandati di comparizione nei confronti del miliardario Harlan Crow e per Leonard Leo, avvocato e attivista legale conservatore, nel quadro delle indagini sul rapporto tra Crow, noto per le cospicue donazioni al Partito repubblicano, e il giudice della Corte suprema Clarence Thomas. La decisione della commissione è stata duramente criticata dai repubblicani, che hanno boicottato il voto dopo un acceso scambio con il presidente democratico, Dick Durbin. Il giudice Thomas è stato negli ultimi mesi al centro di una inchiesta relativa ai viaggi e ai regali di lusso che avrebbe ricevuto da Crow, suo amico di famiglia, senza registrarli presso l’ufficio competente della Corte suprema, nel rispetto delle norme etiche. La commissione ha chiesto a Crow e Leo di fornire una lista dei regali, dei viaggi e degli altri servizi che avrebbero pagato a Thomas, ma gli avvocati dei due si sono rifiutati finora di ottemperare alla richiesta. (Was)