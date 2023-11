© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso una "grande gioia per la liberazione di Mia Schem, ragazza franco-israeliana liberato da Hamas dopo esser stata tenuta in ostaggio. "Esprimo anche la mia solidarietà con tutti coloro che restano ostaggio di Hamas. La Francia agisce con i suoi partner per ottenere la loro liberazione non appena possibile", ha dichiarato il capo dello Stato su X. (Frp)