Kissinger: Biden, non dimenticherò mai quando ci siamo incontrati per la prima volta

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue condoglianze alla famiglia dell’ex segretario di Stato Henry Kissinger, venuto a mancare la scorsa notte all’età di cento anni. Lo riferisce la Casa Bianca. “Non dimenticherò mai quando ci siamo incontrati per la prima volta: io ero un giovane senatore, e lui era segretario di Stato”, ha detto, aggiungendo che i due si sono trovati più volte in disaccordo nel corso delle rispettive carriere. “Tuttavia, il suo intelletto e la sua visione strategica sono sempre stati innegabili: anche al termine dei suoi incarichi pubblici, ha continuato ad esprimere le sue idee sulle più importanti questioni di politica estera”, ha concluso. (Was)